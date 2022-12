Mau tempo. Oito distritos amarelo com aviso amarelo devido à precipitação

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta quinta-feira oito distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à precipitação entre as 00h00 e as 9h00 de sexta-feira.

Em comunicado, o instituto informa que os distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Portalegre, Porto, Santarém e Viseu vão ser afetados por aguaceiros, por vezes fortes, o que leva à indicação de aviso amarelo.

Além disso, o arquipélago dos Açores estará também sob aviso amarelo para precipitação, entre as 15h00 de sexta-feira e as 00h00 se sábado no Grupo Ocidental, entre as 15h00 de sexta-feira e as 6h00 de sábado no Grupo Central e entre as 21h00 de sexta-feira e as 9h00 de sábado no Grupo Oriental.

Há também quatro distritos de Portugal continental que estão sob aviso amarelo para agitação marítima, nomeadamente Beja e Faro, entre as 13h23 de hoje e as 12h00 de sexta-feira, e Setúbal e Lisboa, entre as 13h23 de hoje e as 15h00 de sexta-feira.

As ilhas da Madeira e Porto Santo estão também sob aviso amarelo para agitação marítima, entre as 13h31 de hoje e as 12h00 de sexta-feira.