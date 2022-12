Governo aprova subida do salário mínimo nacional para 760 euros em 2023

O Governo aprovou a subida do salário mínimo nacional de 705 euros para 760, a entrar em vigor já no próximo ano, comunicou a Ministra do Trabalho, depois de ser aprovado pelo Conselho de Ministros. Esta é uma subida de 55 euros, será o maior aumento em termos absolutos, avança a agência Lusa.

“O Governo aprovou hoje o aumento do salário mínimo nacional para entrar em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023, para passar dos 705 euros que hoje temos para os 760 euros”, disse a ministra Ana Mendes Godinho.

Foi assinado um acordo entre o Governo, a UGT e as confederações patronais, que indica que o objetivo é alcançar os 900 euros até final da legislatura (2026).

Em 2024 irá subir para 810 euros, para 855 em 2025 e para 900 euros em 2026.