Conflitos no Peru deixam 40 portugueses retidos no país

A destituição do Presidente Pedro Castillo, no Peru, tem causado conflitos de grande escala no país e neste momento estão 40 portugueses retidos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros fez um comunicado onde explica que está a acompanhar a situação dos retidos com o apoio da Embaixada de Portugal, em Lima. Os portugueses encontram-se nas regiões de Cusco, Arequipa e Águas Calientes (Machu Pichu).

O Peru está a viver uma forte onda de protestos por causa da destituição do Presidente Pedro Castillo, o que está a originar instabilidade política e social, estes conflitos levaram ao encerramento de vários serviços, incluindo aeroportos o que impossibilita a saída de pessoas de várias nacionalidades que se encontram retidas no país.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros apela aos portugueses no Peru que evitem deslocações terrestres e também são desaconselhadas viagens não essenciais no e para o Peru.