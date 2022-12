Covid-19. Índice de transmissibilidade aumenta

O índice de transmissão (Rt) do novo coronavírus, que provoca a covid-19, subiu esta semana dos 0,88 para os 0,89 a níver nacional, estando a média de casos diários de infeção nos 484.

A informação foi esta quinta-feira avançada através do relatório semanal do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (INSA), que explicita que o Rt, que estima o número de casos secundários provocados por cada pessoa portadora do vírus, está atualmente nos 0,89 mas que pode variar entre os 0,88 e os 0,91, com uma confiança de 95%.

Os Açores são a única região do país que tem um Rt superior ao limiar de 1,00 - com 1,36 -, indicam os dados do INSA, relativos ao período entre os dias 5 e 9 de dezembro.

Já a região do Norte regista um Rt de 0,89, o Centro de 0,97, Lisboa e Vale do Tejo de 0,86, o Alentejo de 0,94 e a Madeira de 0,91.

Em comparação com o resto da Europa, Portugal apresenta a taxa de notificação acumulada de 14 dias entre 60 a 119,9 casos por 100.000 habitantes e um Rt inferior a 1, ou seja, "taxa de notificação reduzida e com tendência decrescente", refere o INSA, realçando que o país é o único que "se encontra nesta situação".

Desde 2 de março de 2020, quando foram notificados os primeiros casos de covid-19 em Portugal, até 9 de dezembro, país registou um total de 5.551.739 infeções por coronavírus.

Recorde-se, contudo, que, uma vez que o estado de alerta terminou no dia 1 de outubro e se deu uma alteração na testagem, o INSA registou uma descida acentuada tanto na incidência como no Rt, que podem não corresponder a decréscimos reais.