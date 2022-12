Duques de Bragança anunciam noivado da filha

A infanta Maria Francisca de Bragança, filha de Duarte Pio de Bragança e Isabel de Herédia, está noiva de Duarte de Sousa Araújo Martins, anunciaram os duques de Bragança num comunicado.

“Suas Altezas Reais os Duques de Bragança têm o prazer de anunciar o noivado de sua filha, Sua Alteza a Infanta D. Maria Francisca de Bragança, Duquesa de Coimbra, e do Senhor Duarte de Sousa Araújo Martins”, lê-se no comunicado.

D. Duarte e D. Isabel revelam ainda que a filha ficou noiva em Timor, no início deste mês, tendo contado a novidade aos duques de Bragança e a outros membros da família.

“Mais detalhes sobre o dia do casamento serão anunciados oportunamente”, lê-se ainda no comunicado, que se faz acompanhar de uma biografia do noivo.

“Duarte Maria de Sousa Araújo Martins, nasceu em Lisboa a 14 de Maio de 1992, filho de Pedro Martins e de D. Maria do Carmo de Sousa Araújo. Tem três irmãos. Neto materno do conhecido arquitecto e pintor de arte sacra João de Sousa Araújo. O Senhor Duarte de Sousa Araújo Martins é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e possui um Master of Laws (Banking and Finance Law) pela Queen Mary University, em Londres. É advogado, actualmente Associado Sénior na sociedade de advogados Uría Menéndez - Proença de Carvalho, especializado em mercados de capitais e fusões e aquisições. Desenvolveu trabalho voluntário ao longo da sua vida, nomeadamente como Chefe Geral das Missões da Faculdade de Direito da Universidade Católica”.