Loures. SEF detém pedófilo perigoso

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, esta quinta-feira, um homem, de nacionalidade brasileira, considerado um criminoso sexual perigoso no país de origem, em Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures.

As autoridades portuguesas deram cumprimento a um mandado internacional de captura, emitido pela justiça do estado brasileiro do Ceará.

O brasileiro, de 40 anos, está acusado de cometer inúmeros crimes sexuais (violação de pessoa vulnerável, produção de pornografia infantil por coação, fornecimento de conteúdo sexual a crianças, e posse desse mesmo conteúdo), entre 2019 e 2020, segundo o Correio da Manhã.

O homem vai ser presente, ainda esta quinta-feira, ao tribunal para aplicação de medidas de coação.