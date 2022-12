PSP detém quase 20 pessoas em operação de "grande envergadura"

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve na quarta-feira 18 pessoas, efetuou 49 buscas e apreendeu estupefaciente e 75 mil euros durante uma operação de "grande envergadura", levada a cabo na Área Metropolitana do Porto e na cidade do Funchal.

O Comando Metropolitano do Porto (COMEPORT) da PSP adiantou em comunicado que a operação "visou um conjunto alargado de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes em eventos musicais e em estabelecimentos de diversão noturna, na Área Metropolitana do Porto, nomeadamente nas cidades da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde".

Foram realizadas 25 buscas domiciliárias e 24 não domiciliárias, que culminaram na detenção de 14 homens e quatro mulheres, com idades compreendidas entre os 29 e os 47 anos.

Além disso, foram ainda apreendidas 2.600 doses de cocaína, 531 de haxixe, 504 de anfetaminas e 273 de canábis. Foram apreendidos mais de 75 mil euros, dois veículos, uma arma elétrica, quatro armas brancas (navalhas), uma soqueira, três computadores, 26 telemóveis e diversos utensílios utilizados na prática dos crimes, como balanças de precisão.

Os detidos vão esta quinta-feira ser presentes às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das medidas de coação tidas com adequadas.

Participaram nesta operação o dispositivo da PSP do COMEPORT, através da Divisão de Investigação Criminal, em colaboração com o Comando Regional da Madeira e com o apoio da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia, Equipas de Intervenção Rápida e da GNR, na sua área de jurisdição.