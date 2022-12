Eddie Murphy recebe prémio honorário nos Globos de Ouro

O ator e comediante norte-americano Eddie Murphy vai receber o prémio honorário Cecil B. DeMille na 80ª edição dos Globos de Ouro.

O anúncio foi feito na quarta-feira pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, lembrando que o galardão, que vai distinguir a carreira do ator, marca o ano do regresso da transmissão televisiva do evento, depois de dois anos repletos de episódios polémicos

A cerimónia será transmitida pela rede de televisão NBC, a 10 de janeiro, e será apresentanda pelo comediante Jerrod Carmichael.

Os Globos de Ouro estão este ano a tentar regressar à ribalta depois de uma investigação divulgada pelo o jornal Los Angeles Times, no início de 2021, revelar que a associação de imprensa não tinha membros negros, enumerando uma longa história de imprudências éticos.

Foram vários os artistas que admitiram que iriam boicotar o evento, tendo por isso a NBC cancelado a emissão do ano.

Na linha da frente das nomeações anunciadas na segunda-feira, estão os filmes "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" e "The Banshees of Inisherin" e a série "Abbott Elementary", que lidera na categoria de televisão.

Eddie Murphy foi nomeado para os Globos de Ouro seis vezes, tendo recebido em 2007 o globo de melhor ator secundário em cinema com o filme "Dreamgirls" (2006).

A sua nomeação mais recente foi para melhor ator em comédia ou musical, por "Dolemite is My Name" (2019).

Os homenageados com o prémio Cecil B. DeMille incluem Tom Hanks, Oprah Winfrey e Meryl Streep.