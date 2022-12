Mãe de Jéssica detida pela PJ por envolvimento na morte da menina de três anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher, de 37 anos, e um homem, de 28, suspeitos de estarem envolvidos na morte de Jéssica, a menina de três anos que morreu em junho, quando estaria aos cuidados de uma ama, em Setúbal.

“A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, no cumprimento de mandados de detenção emitidos pela autoridade judiciaria competente – DIAP de Setúbal, deteve, fora de flagrante delito, de duas pessoas, suspeitas de estarem relacionados com a morte de uma criança de 3 anos de idade, ocorrida no passado mês de junho, na cidade de Setúbal, quando se encontrava aos cuidados da sua suposta ‘ama’”, lê-se no comunicado da PJ.

Os detidos vão agora ser presentes, às autoridades judiciárias competentes, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.