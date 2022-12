Presente de Natal ou populismo puro e duro?

Quem não ficaria contente se lhe dissessem que ia receber 240 euros de mão beijada, sem precisar de mexer um dedo? Compreendo que a nova prestação extraordinária para famílias desfavorecidas ontem anunciada por António Costa seja extraordinariamente popular. E nesta época até tem sabor a presente de Natal.

É difícil, por isso, contestá-la sem parecer desmancha-prazeres ou mesmo destituído de humanidade.

Mas não podemos deixar de perguntar: em que diferem estas prestações extraordinárias da tão badalada oferta, para dar um exemplo, de eletrodomésticos por um conhecido autarca há uns anos? Em última análise, até que ponto não estamos perante uma forma dissimulada de compra de votos?

Eu sei que todos estamos cansados de ouvir o velho provérbio atribuído a Lao Tsé, mas neste caso ele aplica-se que nem uma luva: “Se encontrares um homem com fome, não lhe dês um peixe, ensina-o a pescar”. Este Governo prefere dar peixes (subsídios) a ensinar a pescar (promover o crescimento de modo a conseguir que todos tenham melhores salários).

Porquê?_Porque, com estas benesses – sejam elas subsídios, transportes gratuitos ou apoios extraordinários (financiados não pelo Governo, mas pelos contribuintes) – o Estado fica com uma enorme faixa do eleitorado na mão. No país onde há cada vez mais pessoas a ganhar o salário mínimo, manter as pessoas reféns da pobreza compensa eleitoralmente. É como dar guloseimas a miúdos. Quem vai querer votar noutro partido e prescindir destas benesses? O problema é que estas políticas de subsidiação, como já ficou mais que provado noutros países (do Iraque de Saddam à Venezuela de Maduro), contribuem mesmo para a estagnação e a pobreza.

Oferecer 240 euros às pessoas é sem dúvida um gesto simpático. E não vem de agora. Na Roma Antiga os candidatos ofereciam pão e espetáculos de gladiadores à populaça. Na Gondomar dos anos 90 um famoso autarca oferecia eletrodomésticos. E no Portugal de hoje o Governo oferece dinheiro vivo. Falam em populismo? Aqui o temos. Puro e duro. Comparado com António Costa, André Ventura é um verdadeiro menino de coro.