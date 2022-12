Ninguém no mundo sabe a resposta

– Mami, acreditas em Deus?

– Sabes que sim, filhote. Não rezamos à noite antes de dormir? Não fizemos, há dias, o presépio debaixo da árvore?

Respondi segura à pergunta, com receio da seguinte; um pré adolescente não pergunta isto sem algo na manga.

– E porque deixa Deus morrerem crianças?

Ali estava a temida questão.

Como responder a esta, que faz estalar a fé do crente mais fervoroso?

– Nós somos humanos, certo? Não conseguimos entender muitas coisas da vida. Dantes, achavas que o pai e a mãe sabiam tudo, agora percebes que não. Da mesma forma, ninguém consegue explicar os motivos da morte. Sejam crianças, ou pessoas de quem gostamos muito, como os avós. Isso não implica que deixemos de acreditar, conforme as nossas crenças. Só temos duas certezas sobre a nossa vida: todos nascemos e todos vamos morrer.

Ouviu atentamente, ficou calado, e depois disse:

– Mãe, eu estou muito triste.

O Duarte andava há dias cabisbaixo, tinha-lhe perguntado várias vezes se estava tudo bem, dizia-me que sim, o meu coração de mãe intuía que não. O coração de uma mãe nunca se engana.

Nas correrias da semana, tento ao serão que os meus filhos falem dos seus dias, mas sei que nem sempre é nesses momentos que me vão contar algumas coisas, e se pressinto que há algo por dizer aguardo, atenta a outros sinais de ansiedade que me dêem pistas sobre o que se passa.

Na maioria das vezes, espontaneamente vêm falar comigo.

Este era um desses momentos.

– Queres dizer porquê?

Parei as tarefas, o jantar já não interessava, fomos para o quarto, sentou-se entre os peluches preferidos – segredos de meninos que estão a crescer mas ainda gostam dos brinquedos de infância – e abraçou-se ao monstro verde que o protegia todas as noites enquanto dormia.

Imaginei que me iria falar da guerra, já morreram milhares de crianças nessa sangria injusta. Mas a guerra tinha começado há meses; nessa altura tínhamos conversado e não surgiu a pergunta de Deus.

As perguntas das crianças surgem quando têm de surgir.

– Lembras-te do meu amigo Filipe?

– Claro, filhote, joga contigo futebol.

O Duarte calou-se.

Largou o monstro e abraçou-me.

Demos o nosso abraço “de mais de 20 segundos”, como lhe tinha ensinado há muitos anos quando lhe expliquei que eram os grandes que faziam melhor, sem mencionar nomes esquisitos como oxitocina e endorfinas.

O abraço não terminava, ficámos ali num novelo mãe-filho até que ele ganhou coragem e sussurrou numa voz miúda:

– Foi o Filipe que caiu da janela, mami.

Rebobinei a última semana, a tragédia na vizinhança, o menino que inexplicavelmente tinha caído da varanda, e que era meu doente, soube depois porque a mãe me contactou a agradecer os cuidados prestados. O menino vindo de terra estrangeira mas que tinha sido bem acolhido no nosso país, um menino simpático de olhos grandes, cuja mãe me tinha escolhido para ser pediatra.

Não sabia que era o mesmo Filipe que jogava futebol com o meu filho aos fins-de-semana nos campos perto de casa, o Duarte ia acompanhado pelo irmão mais velho.

Menino de sorriso meigo, escola nova há meses mas tudo a correr bem, alguns problemas de saúde a serem resolvidos pela mãe zelosa e dedicada.

Tinha ficado em choque quando a mãe me contactou, chorei a alma.

Nesse dia, fui caminhar como habitualmente antes do jantar, revoltada com o mundo, a questionar o meu Deus que em vésperas de Natal levou este menino dos braços da mãe. Morrerm muitos outros meninos, mas quando temos algum laço sentimos mais.

Somos humanos, é mesmo assim.

Doía-me o peito, fui levada pelas pernas até à casa da mãe, era meu paciente, sabia onde morava, e toquei à campainha.

Abraçámo-nos, verbalizei a certeza que tinha, era uma mãe exemplar, ninguém teve culpa e ninguém sabe explicar, perguntei-lhe se acreditava em Deus, disse-me que sim, agradeceu-me a presença, acrescentei o que senti no instante – o Filipe estava ali connosco, de forma diferente.

Saí, olhei o céu, senti-me acompanhada e subitamente aquecida na noite gelada, continuava a acreditar em Deus, e não era ninguém para questionar os seus desígnios.

Mantivemo-nos abraçados, até o Duarte conseguir chorar muito.

Quando mais calmo, limpei-lhe as lágrimas.

– Entendo a tua tristeza, Duarte. E fazes bem desabafar e chorar. Estás melhor?

– Sim mami.

– Não te posso trazer o Filipe de volta, e é normal que estejas triste mais algum tempo. Se precisares que marque consulta com a Rita, basta dizeres.

Acenou que sim com a cabeça, levantou-se para me ajudar a terminar as tarefas do jantar, que os irmãos, apercebendo-se do sucedido já tinham adiantado.

Há muito que não precisava de ir à psicóloga, mas tinha sido uma ajuda preciosa, na fase da pandemia em que a ansiedade lhe tinha invadido a infância despreocupada.

Antes de adormecer, rezámos em conjunto uma breve oração, como fazíamos todas as noites, esta dedicada ao Filipe.

A pergunta inicial ficava sem resposta.

Ninguém no mundo a sabe. Senti-me aliviada pelo Duarte se ter aberto comigo, meio caminho andado para que a tristeza não se transformasse em doença.

E senti-me privilegiada por acreditar.

Tenho muitos amigos ateus, não sei como lidam com este tipo de dor.

Perder alguém próximo de nós é uma dor insuportável, amenizada em parte quando temos Fé na existência de um lugar melhor que este mundo onde atualmente vivemos…”

Pediatra. Os nomes neste texto são fictícios, mas a história é real