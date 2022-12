Doar um milhão de refeições a famílias

A poucos dias do fim da campanha “Todos os Passos Contam” que tem como objetivo doar um milhão de refeições à Rede de Emergência Alimentar, a iniciativa da Galp, que faz corresponder 1 quilómetro percorrido a 1 refeição entregue, já conta com mais de 850 mil quilómetros contabilizados, que se convertem em 850 mil cabazes entregues.

Para que a ajuda chegue às famílias, a Galp já está a fazer entregas de cabazes em concelhos de todo o país como Sines, Matosinhos, Santiago do Cacém, Alcoutim e esta quinta-feira, na presença de Carlos Carreiras, o presidente da Câmara de Cascais, serão entregues 100 cabazes a quatro instituições do concelho.

Seleção também contribuiu

O objetivo do movimento solidário é atingir a marca de um milhão de quilómetros, para isso qualquer cidadão pode contribuir basta que conte (numa qualquer aplicação de telemóvel) os seus passos do dia a dia, tire um printscreen dos quilómetros percorridos e submeta esse registo na página todospassoscontam. galp.com. Nesta edição 2022, que dura até 18 de dezembro, o dia do último jogo do mundial de futebol, até os passos da Seleção Portuguesa no Qatar contaram – tendo sido a Federação Portuguesa de Futebol um parceiro da iniciativa com mais de 600 refeições doadas.