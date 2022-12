França segue para a final do Mundial depois de derrotar Marrocos

A seleção francesa eliminou esta quarta-feira a equipa que expulsou Portugal do Mundial do Qatar, num jogo que terminou com duas bolas a zero.

O contador ainda não estava sequer nos dois dígitos quando Theo fez o primeiro golo da partida, aos cinco minutos.

Já na segunda parte, aos 79 minutos, foi a vez de Kolo Muani contribuir para a vitória napoleonica.

França vai disputar a final do Campeonato do Mundo do Qatar com a Argentina, no próximo domingo, dia 18, pelas 19h00 horas.

Já as seleções da Croácia e de Marrocos, que perderam, defrontam-se para definir o terceiro e o quarto lugar, no próximo sábado, pelas 15h00.