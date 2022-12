Quinta do Lago Sul vence o prémio de melhor campo de golfe na Europa

A world Golf Awards considera o Quinta do Lago Sul como o melhor campo de golfe na Europa, após a premiação de melhor campo em Portugal no ano passado.

O campo foi criado pelo Grupo Andre Jordan e inaugurado no primeiro dia de novembro de 1974. Nessa abertura participaram jogadores do Estoril e do Porto e esteve presente o comentarista de golfe Ben Wright do Financial Times, um dos mais influentes da época, que comentou que havia participado na apresentação de um campo que ia mudar o estilo dos novos campos na Europa.

O designer do campo de golfe foi William Mitchell que começou como greenkeeper aos 19 anos de idade e ficou conhecido por ter estado envolvido na ´arquitetura` de mais de 150 projetos e 200 remodelações na área. O ´Quinta do Lago Sul` ficou célebre por ser um campo acessível à maioria dos amadores, mas igualmente desafiante para os mais experientes.

Isto deveu-se à lógica de William Mitchell em desenvolver "executive-length courses" que tinham como objetivo que um executivo pudesse jogar uma ronda e mesmo assim ainda estar apto para cumprir com os seus compromissos, Mitchell referiu que “nestes campos podia jogar-se rapidamente e com prazer ao fim de um dia de trabalho”.

A ´joia da coroa` da Quinta do Lago é um par 72 de 18 buracos com vista sobre o Parque Natural da Ria Formosa e com uma extensão de 6500m entre lagos, pinheiros e flores selvagens. Desde a sua fundação até à data já acomodou oito edições do Open de Portugal.