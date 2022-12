Sete portugueses retidos no Peru

As manifestações no Peru, associadas à destituição do Presidente Pedro Castillo, intensificaram-se e sete portugueses estão retidos num hotel na segunda maior cidade do país, avança a agência Lusa.

“Eles estão presos num hotel em Arequipa, onde chegaram com muita dificuldade. Na noite de sábado ficaram retidos quando seguiam na estrada Pan Americana em direção a Cuzco. Seguiam num ônibus onde ficaram durante 50 horas porque as estradas foram cortadas por manifestantes", disse à Lusa Paula Rodrigues.

Os conflitos tomaram grandes proporções nos últimos dias e levaram ao bloqueio de estradas e a ocupação do segundo maior aeroporto do país, o que impossibilitou a saída dos jovens portugueses do país. O grupo regressaria a Portugal esta quarta-feira às 16h30, mas ainda estão num hotel em Arquipa a 1.200 quilómetros de Lima.

Os jovens são alunos do curso de Medicina da Universidade de Coimbra e estiveram uma semana no Rio e iam ficar uma semana no Peru.