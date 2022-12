Mais de duas dezenas de estradas estão cortadas devido ao mau tempo

Mais de duas dezenas de estradas do país estão esta quarta-feira cortadas devido ao meu tempo.

A informação foi avançada pela Infraestruturas de Portugal, numa atualização dos condicionamentos à circulação na rede rodoviaria e ferroviária, feita pelas 12h00.

Na zona de Lisboa, estão cortadas a estrada nacional (EN) 8, entre Odivelas e Loures, a EN9 entre Ponte Rol e Torres Vedras, a EN248 em Arruda dos Vinhos (com corte da circulação entre os quilómetros 15 e 17), a EN250 entre o Catujal e Sacavém, a EN115 na Rotunda das Oliveiras e das Lebres e a EN115-2 entre Mechiel e Ermejeira.

Já no distrito de Portalegre, as restrições são no Itinerário Principal 2 (IP2) em Monforte, com corte da circulação em ambos os sentidos ao quilómetro 203,1 e na EN3, na Barragem de Montargil, com a circulação interdita entre os quilómetros 458 e 463.

Além disso, a EN243 está cortada em Fronteira ao quilómetro 154,198 e a circulação está interdita na Ponte de Fronteira, a EN244, em Avis, está cortada em ambos os sentindos ao quilómetro 104, a EN246, está cortada em Arronches, também em ambos os sentidos, entre os quilómetros 53 e 59,5, a EN373 está fechada no sentido Campo Maior-Elvas e, em Elvas, a EN246 está com corte da circulação em ambos os sentidos ao quilómetro 18.

Em Évora, registam-se cortes na EN2, em Mora (entre os quilómetros 469 e 471 e entre os quilómetros 473 e 475), e na EN251, entre o Couço e Mora.

No distrito de Santarém estão afetadas a EN114, em Coruche, com corte da circulação na Estrada de Meias e na ligação da EN114 com a EN251 em Azervadinha. Também a EN119 está fechada entre os quilómetros 43 e 55, enquanto a EN118 está cortada em ambos os sentidos entre Tramagal e Santa Margarida e a EN365 está cortada entre Vale Figueira e Pombalinho.

Relativamente à circulação ferroviária na região de Lisboa, esta foi restabelecida na Linha do Norte, em todas as vias entre Sacavém-Bobadela Sul e Alverca, com limitação de velocidade na zona de Póvoa da Santa Iria. Na Linha de Sintra, foi restabelecida a circulação entre Benfica e Campolide, com limitação de velocidade de 30 km/h entre os quilómetros 3,3 e 3,5.

Na Linha de Cascais, a estação de Algés mantém-se sem serviço comercial e na Linha do Sul há limitação de velocidade entre Pragal e Corroios, tal como Linha do Leste, entre Portalegre e Elvas, com a circulação limitada a 30 km/h entre os quilómetros 250,2 e 250,9.