Vila do Conde. Homem detido por abusar sexualmente de menores

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 61 anos, pela prática reiterada de crimes de abusos sexuais de crianças, em Vila do Conde, entre 2016 e até à presente data.

"O arguido aproveitava o contato que tinha com jovens no exercício da sua atividade profissional, para ganhar a confiança com as vítimas, vindo a ter comportamentos de abuso sexual com as mesmas. As menores visadas foram suportando aquelas investidas até que, no ano em curso, reportaram os abusos aos progenitores", diz a PJ num comunicado enviado às redações.

Foi iniciada uma investigação para "recolher indícios seguros da prática dos referidos crimes e autoria”, tendo sido identificadas “várias vítimas com idades, à data dos factos, entre os 9 e os 15 anos".

O homem já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em liberdade, embora proibido "de contactos com as vítimas e de exercer a sua atividade profissional, sempre que envolva menores do sexo feminino".

O suspeito não tem antecedentes criminais.