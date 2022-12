Aguaceiros fortes e trovoada para esta quarta-feira

A Proteção Civil fez o ponto de situação do mau tempo, numa conferência de imprensa esta manhã. O temporal fez 83 desalojados, com destaque para Setúbal com 34 e Loures com 12.

Foram registadas 7 intervenções médicas, mas nenhum ferido em estado grave. Neste momento, cinco planos municipais estão ativos, quatro em Portalegre (Arronches, Campo Maior, Sousel e Fronteira) e um em Santarém.

A autoridade alerta para as bacias do Tejo e Douro que mantêm o aviso amarelo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a continuação de aguaceiros fortes ao longo do dia de hoje e trovoada. É esperada chuva forte na madrugada do dia 16, vai ter um ligeiro agravamento.

Nos dias 17 e 18 o estado do tempo vai melhorar e tudo aponta para um fim de semana com precipitação pouco frequente e em geral fraca em todo o território continental.

Não há registo de vítimas neste episódio do temporal, apenas danos materiais.

A Proteção Civil mantém o alerta à população e pede que adotem comportamentos adequado ao tempo.