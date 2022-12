DJ Steve Aoki será tripulante na primeira viagem de civis à lua

O DJ Steve Aoki será um dos passageiros na primeira viagem à lua apenas com tripulantes civis.

A viagem deverá acontecer no próximo ano, num foguetão desenvolvido pela Space X, de Elon Musk.

“Desde pequeno que sonho em ir à lua”, afirmou Steve Aoki. “A cada dia que passa isso torna-se cada vez mais possível. Ainda me custa a acreditar, mas estou grato pela oportunidade”, acrescentou.

A ideia de levar civis à lua é do multimilionário japonês Yusaku Maezawa, que comprou todos os lugares do foguetão que fará a viagem e que depois criou um concurso para escolher a dedo as oitos pessoas que terão direito a ir na viagem.

Cerca de um milhão de pessoas inscreveram-se para ir à lua, entre anónimos e figuras conhecidas, mas o multimilionário parece ter dado prioridade a artistas e pessoas influentes.

Da tripulação fazem também parte, além de Aoki, também a estrela pop coreana T.O.P., o realizador Brendan Hall, o YouTuber Tim Dodd, os fotógrafos Karim Illiya e Rhiannon Adam, o ator Dev Joshi e o artista Yemi AD.