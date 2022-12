Elon Musk já não é o homem mais rico do mundo

Elon Musk, o patrão da Tesla, da SpaceX e, mais recentemente, do Twitter, já não é o homem mais rico do mundo. Segundo a Bloomberg, o multimilionário foi ultrapassado pelo francês Bernard Arnault – CEO da LVMH – responsável por marcas mundialmente conhecidas, como a Dior, Louis Vuitton, Moët et Chandon e Hennessy.

A riqueza do magnata está agora avaliada em 168,5 mil milhões de dólares (cerca de 158,5 mil milhões de euros) – menos 172.9 mil milhões de dólares (162,6 mil milhões de euros) da de Arnault.

A queda de Musk para o segundo lugar tem como principal motivo a aquisição do seu mais recente negócio – a compra da rede social Twitter – tendo gastado 44 mil milhões de dólares da sua fortuna pessoal.

O negócio, porém, não teve os resultados esperados. As ações da Tesla foram rapidamente liquidadas por vários acionistas. Assim, o valor das ações a marca de carros elétricos baixou para metade, tendo afetado a sua riqueza. A marca, nos seus melhores dias, chegou a valer 340 mil milhões de dólares (319,8 mil milhões de euros).

Já a riqueza de Arnault está sobretudo ligada à sua participação no conglomerado Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH). O agora homem mais rico do mundo adquiriu a Dior na década de 1980 – época em que a marca está quase falida.