Costa revela novo apoio de 240 euros para um milhão de famílias

O primeiro-ministro anunciou, numa entrevista à revista Visão, um apoio extraordinário no valor de 240 euros, destinado às famílias mais vulneráveis. O Conselho de Ministros deverá agora aprovar a medida que chegará a um milhão de 'casas'.

A Segurança Social será a responsável pelo pagamento que começará a ser feito no dia 23 deste mês e abrange as famílias que recebem as prestações mínimas : complemento solidário para idosos, rendimento social de inserção, pensão social de invalidez do regime especial de proteção na invalidez, complemento da prestação social para a inclusão, pensão social de velhice e o subsídio de desemprego.

António Costa sublinha que esta medida é uma forma de apaziguar os efeitos da inflação, que tem atingido milhões de portugueses “atinge de maneira muito desigual as várias camadas da população”.