Inundações. Mais de 9600 operacionais envolvidos em trabalhos de limpeza

Mais de nove mil e seiscentos operacionais estão, esta quarta-feira de manhã, envolvidos em trabalhos de limpeza e de recuperação das áreas afetadas pelas condições climatéricas extremas, após uma noite "sem ocorrências significativas", disse fonte da proteção civil, citada pela agência Lusa.

O comandante Elísio Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), adiantou que durante a noite "houve uma acalmia”, não tendo sido “registadas ocorrências com grande expressão".

"Não houve ocorrências significativas durante a noite, continuam é os trabalhos de limpeza e de recuperação das zonas afetadas pelo mau tempo de terça-feira um pouco por todo o país, mas com grande incidência em Algés, Lisboa, Loures e Campo Maior, em Portalegre", afirmou, acrescentando que, ao todo, estão empenhados 9.628 operacionais.

"Entre as 00h00 de terça-feira e as 07h00 desta quarta-feira foram registadas 3.563 ocorrências relacionadas com o mau tempo, 1.850 das quais no distrito de Lisboa, 461 em Setúbal, 186 em Portalegre e 161 em Santarém. Nos restantes distritos foram registadas ocorrências abaixo das 100", adiantou ainda.

Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta quarta-feira todos os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte e acompanhada de trovoada entre as 09h e as 18h.