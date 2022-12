O Deus da almofada

LUSAIL- Um dia António Lobo Antunes definiu Deus como o lado fresco da almofada. Acho que o percebo desde sempre, muito antes até de ele ter escrito a frase, antes mesmo de eu próprio escrever frases que consigam fazer algum sentido. A minha almofada da minha casa da minha rua do meu bairro aqui no Qatar nunca arrefece. Ou, se arrefece, é nos momentos em que estou fora, calcorreando quilómetros de estádio para estádio, às vezes de cidade para cidade, como hoje, em Lusail, cá para o norte. Imagino-a agora a arrefecer e Deus com a cabeça deitada nela, esse Deus feito à imagem dos homens, com as virtudes e os vícios de todos nós, homens, que o inventámos vá lá ao certo saber-se para quê, porque se era para não nos sentirmos sozinhos a coisa não funcionou devidamente. Deus não é apenas o lado fresco da almofada de Lobo Antunes, Deus é a expressão mais autêntica da nossa solidão. Estou virado de frente para um quiosque no qual se vendem kebabs, aquela carne que está tão próxima de estar viva que até sua e tudo. Ao lado, um homenzinho desenrolou o tapete das orações, virou-se para Meca e começou a dar marradas no chão. Cada um reza como quer e lhe apetece. Não vou comer o kebab nem vou bater com a cabeça no passeio porque não trouxe o tapete. Rezo, à minha maneira, a esse Deus desconhecido que é o filho mais mal-educado que tenho, sempre a meter-se em chatices e eu que as resolva. Não sei o que fará da vida dele quando for a minha vez de partir para aquela planície da eterna saudade onde há cada vez mais gente à minha espera. Não me preocupo demasiado, porque também eu fiquei sem pai e continuo a fixar o olhar no longe e na distância como quando o Pequeno Príncipe de Exupéry perguntou: “Sabes por que é que existem tantas estrelas no céu?” E eu, que sofro tanto com a sua ausência, respondo: “Para que cada um possa encontrar a sua”. Por isso fica aí, nesse lugar junto da minha cabeceira, Deus-filho de um pai sem pai que agora sou. Prometo-te que, escolha o caminho que escolher, terei sempre para ti o lado mais fresco da almofada. Aquele que me transporta para o sonho que nunca cumpro de dormir.