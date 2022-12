A defesa e verdade do Qatar em sacos de plástico

Depois de uma pandemia que pôs meio-mundo a viver durante largos períodos como se fossem animais de capoeira, e de uma guerra insane de um país que sonha com o antigo império - que provocou e provoca uma crise económica mundial - só faltava um escândalo com as dimensões do que se descobriu na União Europeia, deixando a família socialista em muito maus lençóis. A história de tão bizarra - um país, o Qatar, para ficar bem na fotografia pagou, e bem, a membros e familiares da União Europeia, para estes fazerem lóbi por si, e para poderem entrar quando lhes apetecesse no território Schengen, com a devida reciprocidade, como é óbvio - parece inverosímil. Pode alegar-se que outros países, como o Koweit ou a Arábia Saudita, têm contratos semelhantes com os países da União Europeia - é-me difícil perceber a razão de ter passado as passas do Algarve para ter visto para os PALOP e vice-versa, num passado recente -, mas, que se saiba, não andaram a distribuir sacos e sacos de dinheiro pelo Parlamento Europeu e arredores.

É óbvio que o Qatar só o fez porque tinha peso na consciência e, como escrevia ontem neste jornal Luís Menezes Leitão, a vice-presidente agora apanhada fez um discurso, no dia 21 de novembro, muito eloquente: “No quadro de um debate sobre a situação dos direitos humanos no Qatar, Eva Kaili tinha feito um discurso no Parlamento Europeu com uma defesa intransigente do Qatar, tendo afirmado que o mundial de futebol era a prova de como a diplomacia desportiva poderia realizar a transformação histórica de um país, com reformas que inspiraram o mundo árabe”, escreveu o ainda bastonário dos Advogados. Agora percebemos que esse discurso tão emotivo e tão sincero foi inspirado nos tais sacos de milhares de euros ou dólares, que a inspiração é a mesma com uma ou outra moeda.

P. S. A família socialista europeia foi célere a correr com a sua vice-presidente e ninguém falou em presunção de inocência. Se se provar o contrário que volte ao seu lugar. Mas, nesta trapalhada, um nome sobressaiu pela sua firmeza e dureza no combate à corrupção: Roberta Metsola, a presidente do Parlamento Europeu. Esperemos que as palavras joguem com a ação.