Alerta para regresso da chuva persistente na quarta-feira

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ( ANEPC), espera outro agravamento do estado do tempo na quarta-feira, com chuva persistente, que terá maior incidência a partir das 9h00 até às 18h00.

"Nós esperamos é uma noite de trabalho, onde as ações de reabilitação vão ser fundamentais para garantir que este período crítico de amanhã não tenha um impacto tão grande como aconteceu hoje", disse o comandante da ANEPC André Fernandes .

A chuva na noite de terça-feira será com menor intensidade, já a agitação marítima continuará forte.

Foram registadas 2.777 ocorrências devido ao mau tempo, das quais 1.630 só em Lisboa, que mantém o alerta vermelho assim como o aviso à população para que evite deslocações que não sejam necessárias.