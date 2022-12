Mau tempo pode impedir Sporting-Marítimo

Notícia atualizada às 16h45

O mau tempo que se faz sentir em Lisboa poderia vir a impedir a receção do Sporting ao Marítimo para a 3ª jornada da Taça da Liga. O jogo estrá marcado para as 20h45 no estádio José Alvalade. A arbitragem será de André Narciso.

André Fernandes, comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), disse inicialmente que estavam a avaliar a situação para perceber se há condições para a realização da partida.

A cidade de Lisboa é a uma das mais afetadas pelo mau tempo em Portugal Continental, com cheias e inundações, assim como estradas e escolas fechadas, entre outros serviços.

Contudo, o Sporting emitiu já um comunicado onde indica que o jogo será à porta fechada:

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, a Liga Portugal e o CS Marítimo, depois de articulação directa com a Proteção Civil, vêm informar que o jogo desta noite, a contar para a terceira jornada da Taça da Liga, por razões de segurança, será realizado sem adeptos nas bancadas, tendo em consideração as condições meteorológicas na cidade de Lisboa e em linha com as várias recomendações das mais variadas autoridades durante o dia de hoje.

Em prol da segurança dos espectadores, de assegurar a melhor experiência e condições do espectáculo desportivo e de contribuir para a mais célere normalização da situação, a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, a Liga Portugal e o CS Marítimo consideram ser esta a melhor decisão.

A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa ainda que irá ressarcir o valor do jogo aos seus Sócios e adeptos e que informará nos próximos dias qual será a forma de o fazer."

Os leões informaram também que assim como o jogo de futebol, o de andebol desta terça-feira frente ao Skjern Handbold também será à porta fechada.