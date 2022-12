Proteção Civil regista mais de 1.400 ocorrências devido ao mau tempo

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 1.463 ocorrências desde as 00h00 desta terça-feira devido ao mau tempo, anunciou o comandante André Fernantes.

A maioria das ocorrências foi associada a inundações, informou o responsável, adiantando também que o distrito de Lisboa foi o mais afetado, sendo responsável por 57% das ocorrências. Atualmente, estão envolvidos nas operações mais de 5.000 operacionais.

No seguimento do mau tempo, as autoridades decidiram colocar 17 distritos em alerta laranja, ficando apenas de fora o distrito de Bragança.

De acordo com André Fernandes, ao longo das próximas horas vai manter-se a chuva "forte e persistente", podendo a situação prolongar-se até quarta-feira.

A Proteção Civil vai voltar a alertar os cidadãos para as condições meteorológicas através de uma mensagem telefónica, tal como aconteceu na segunda-feira, disse o comandante, sublinhando que a circulação deve ser restringida ao máximo.

O estado do tempo deverá agravar-se a partir das 13h00/14h00 de hoje, até às 18h00.