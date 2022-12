Aluimento de terras deixa carro soterrado na CRIL

Uma viatura ficou esta terça-feira soterrada e os seus dois ocupantes tiveram de hospitalizados na sequência de um aluimento de terras no Internário Complementar 17 - CRIL.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP), o sentido Algés-Belém do IC17 - CRIL está cortado ao trânsito, estando apenas abertas as duas vias mais à esquerda, no sentido Algés-Sacavém.

O aluimento de terras ocorreu junto ao acesso para a Autoestrada 5, que liga Lisboa a Cascais, e a viatura soterrada continha duas pessoas - condutor e passageiro -, que tiveram de ser hospitalizadas. A PSP não precisou, contudo, o estado de saúde das vítimas.

Num ponto de situação feito pelas 7h00, André Fernandes, Comandante Nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), alertou para os condicionamentos de trânsito nos acessos a Lisboa e apelou à população para, se puder, permanecer em casa.