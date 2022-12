Moedas "não deu ordem" para fechar escolas no concelho. Saiba quais estradas estão cortadas

A Câmara Municipal de Lisboa (CML), em comunicado enviado às redações, indica que, às 7h00 desta terça-feira, houve 181 ocorrências, 59 ativas e refere as vias intransitáveis. Ainda assim, em entrevista à rádio Observador, o presidente da CML, Carlos Moedas, informa que "não deu ordem" para fechar escolas no concelho.

O autarca disse que ainda não foi dada a "ordem para o fecho total das escolas", mas acrescentou que contactou o governo e "foi decidido não dar esse sinal".

Moedas garantiu também que há "flexibilidade" sobre a justificação de faltas para as situações em que os pais não consigam deixar os filhos nas escolas. "Faz parte da situação relacionada com o mau tempo", frisou.

Várias vias rodoviárias intransitáveis

Os túneis do Campo Pequeno e do Campo Grande, Avenida João XXI, Avenida de Berlim, Eixo Norte-Sul, 2.ª Circular (sentido Lisboa Norte), Radial de Benfica, Avenida Infante D. Henrique junto ao Túnel Batista Russo, Avenida de Berna, Avenida Calouste Gulbenkian, todos os acessos à Praça de Espanha, Avenida de Ceuta (Alfredo Bensaúde, estrada do Peneda) e junto ao acesso à ponte 25 de abril, Alcântara (vários locais), cruzamento Gago Coutinho com Avenida dos EUA, Praça de Sete Rios, Avenida de Santo Condestável e Avenida 24 de Julho até Belém.

O trânsito na A5 continua muito condicionado, com muitas pessoas a tentarem circular entre Lisboa e Cascais e a enfrentarem várias estradas cortadas.

Além da A5, o trânsito continua com restrições no IC19, na CRIL, no IP7, entre outras.

A ANEPC, em comunicado enviado às redações, informa também que existem várias estradas cortadas em Loures, Odivelas e Torres Vedras e vias intransitáveis em Lisboa.

Note-se ainda que estão cortadas ao trânsito a Estrada Nacional (EN) 8 entre Odivelas e Loures e a EN 250 em Frielas devido ao galgamento do rio.

Estão também cortadas a EN115 na Rotunda das Oliveiras e A-das-Lebres, Loures, os acessos à A8, em Loures, EN115-2 Maxial-Ermegeira devido a um deslizamento de terras, a EN9 Ponte Rol, Torres Vedras, e a Calçada de Carriche, Odivelas, por devido a uma derrocada de terras.

De acordo com informação da Infraestruturas de Portugal (IP), enviada à Lusa, o acesso ao IC19 para Rio de Mouro, a N6 (Auto da Boa Viagem), acesso IC16 para a CRIL, Pontinha e o acesso ao IC19 para a Buraca encontram-se também cortados.

O IP7 está igualmente cortado no sentido Norte-Sul para a Ponte 25 de Abril.