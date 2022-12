Portugal em alerta devido ao mau tempo alerta até, pelo menos, dia 15

Portugal vai estar pelo menos até dia 15 em alerta e esta segunda-feira a Proteção Civil enviou SMS aos cidadãos que estivessem nas regiões afetadas pelo mau tempo “durante as próximas 24 horas”, alertando-os para o risco de cheias e inundações.

Também a Câmara Municipal de Lisboa aconselhou a população a “precauções redobradas”, até às 9h de amanhã, terça-feira, uma vez que prevê “um quadro meteorológico severo”.

De acordo com o último balanço da Proteção Civil, entre as 00h e as 19h de hoje foram registadas 666 ocorrências. Os distritos de Viseu, Porto, Lisboa, Coimbra, Braga e Aveiro foram os mais afetados e a maior parte das ocorrências esteve relacionada com queda de árvores e inundações em meio urbano.

Recorde-se que quatro distritos estiveram esta segunda-feira sob aviso laranja devido à previsão de chuva persistente, por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Apoios Os municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML) mais afetados pelas chuvas da semana passada têm até 15 de janeiro para fazer um levantamento dos danos registados, mas a autarquia de Oeiras já anunciou que vai disponibilizar 1,5 milhões de euros para apoiar os comerciantes de Algés afetados pelo mau tempo da semana passada, que terá provocado prejuízos no município superiores a 3,6 milhões de euros.

Já a Câmara Municipal de Lisboa criou uma equipa de missão para avaliar os danos provocados pelo mau tempo através de “mecanismos céleres e ágeis de contabilização dos prejuízos”, que se verificam em todas as 24 freguesias da cidade.

A avaliação dos prejuízos deve ter em conta os danos sofridos nas infraestruturas e equipamentos municipais e das freguesias, estragos em habitações – quer em termos estruturais, quer ao nível dos bens e pertences dos lesados (recheio) – e nos estabelecimentos de comércio e serviços, ao nível das instalações, do ativo imobilizado e dos stocks.

A Câmara Municipal de Loures estimou em “milhões de euros” os danos em infraestruturas públicas causados pelo mau tempo e apelou aos munícipes para que utilizem a linha gratuita de apoio para reportar os prejuízos.