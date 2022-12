BCE. Possível subida dos créditos de cobrança duvidosa preocupa

O Banco Central Europeu (BCE) disse ontem estar preocupado com um possível aumento dos créditos de cobrança duvidosa devido ao aumento das taxas de juro e também à subida acentuada dos preços da energia e apela aos bancos para fazerem provisões suficientes.

Nas prioridades de supervisão para os próximos três anos publicadas esta segunda-feira, o BCE diz que é preciso estar atentos a “sinais de alerta precoce” no que respeita a créditos duvidosos, ainda que tenham caído na zona euro até ao terceiro trimestre. “Os dados preliminares de supervisão sugerem que esta tendência descendente continuou também no terceiro trimestre”, diz o BCE, acrescentando que as taxas de juro mais elevadas e uma possível recessão podem criar dificuldade na capacidade das famílias e empresas que já estão endividadas.

“Porque a materialização das perdas de crédito tende a atrasar-se em relação às perdas por risco de mercado numa recessão económica, é importante olhar mais além da tendência geral para a baixa dos créditos não rentáveis por possíveis sinais de alerta precoce”, acrescenta o banco liderado por Christine Lagarde.