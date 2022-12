Algarve. Ocupação por quarto em novembro abaixo de 2019

A taxa de ocupação quarto foi 43,9% no mês de novembro no Algarve, um valor 0,6 pontos percentuais abaixo do que o valor registado em 2019 (-1,4%), mas acima do valor médio para o mês.

Os dados foram divulgados esta segunda-feira pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) que acrescenta que face a 2021, a 2021, a ocupação quarto subiu 7,2 p.p. (+19%).

A entidade presidida por Helder Martins revela ainda que o mercado externo aumentou 2,6% face a 2019, contribuindo com uma subida de 0,7pp na ocupação cama e o mercado nacional diminuiu 3,7% (-0,2pp).

Já o mercado irlandês (+1,1pp, +135%) foi o que apresentou a maior subida, seguido pelo britânico (+1,0pp, +12,1%).

As maiores descidas foram as do mercado alemão (-1,3pp, -26,8%) e do neerlandês (-0,7pp, -21,6%).