Proteção Civil regista mais de 500 ocorrências desde a meia-noite de hoje

A Proteção Civil registou entre as 00h00 e as 16h00 desta segunda-feira 511 ocorrências, a maioria delas no Norte do território continental.

De acordo com o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), foi iniciada uma nova contabilização pelas 00h00 de hoje devido ao novo estado de alerta de nível 'laranja' para os distritos do interior e litoral norte, sobretudo de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Vila Real, tendo sido encerrada a contabilização do anterior estado de alerta, iniciado às 00h00 de quarta-feira.

Das 511 ocorrências registadas hoje, 65 foram no distrito de Viseu, 64 no distrito do Porto e 64 no distrito de Coimbra e 41 no distrito de Leiria, assim como no de Lisboa.

"Estes são os três números mais elevados de intervenções por distrito, ou seja de pedidos de assistência, de socorro pelas populações. Por isso, digamos o Norte e o Centro foram mais fustigados, o que era expectável, porque tínhamos o aviso 'laranja' da parte da manhã e até cerca das 15:00 para todo o litoral norte e centro", avançou o comandante.

Relativamente ao tipo de ocorrências, 218 foram pedidos de ajuda, 110 inundações, 97 queda de estruturas e 63 limpeza das vias.

Até ao final do dia de hoje, a precipitação e o vento irão ocorrer com maior intensidade no centro e no sul do território continental, incluindo nos distritos de Lisboa, Setúbal, Évora e Beja, considerando um aviso de nível laranja para precipitação e vento pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Iremos agora assistir a um maior incremento de ocorrências para o sul do país, sendo que é esperada uma madrugada com maior intensificação da precipitação e do vento para todo o centro sul do continente, sobretudo nas zonas mais urbanas da região de Lisboa e de Setúbal", realçou Pedro Araújo.

O responsável indicou ainda que entre as 00h00 de quarta-feira (dia 7) e as 11h00 de hoje, tinham sido 3.280 ocorrências, com o envolvimento de 10.950 operacionais e ajuda de 4.027 veículos.

Lisboa foi o distrito com mais ocorrências (1.968), seguido por Setúbal (244) e Faro (154).

Deste número, 1.913 ocorrências foram por inundações, 456 por quedas de árvores e 445 ocorrências relacionadas com a limpeza de vias.

Esta segunda-feira há nova possibilidade de inundações e aumento dos caudais dos rios nos distritos de Lisboa, Setúbal, Lisboa, Évora, Santarém e Portalegre.