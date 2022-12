TC dá ok à retirar Interpol e Europol da PJ

O Tribunal Constitucional considerou constitucional o decreto sobre o Ponto Único de Contacto para Cooperação Policial Internacional.

Em causa estaria a separação de poderes, depois de vários partidos com assento parlamentar terem acusado o Governo de tentar controlar o aparelho do Estado, ao colocar a Interpol e a Europol sob a dependência do Governo.

Marcelo Rebelo de Sousa já promulgou o decreto ao afirmar que com a decisão dos juízes "no sentido da não inconstitucionalidade" do decreto "ficam, deste modo, ultrapassadas as dúvidas quanto à certeza jurídica do regime aprovado, que estiveram na origem da ampla divisão na votação no parlamento".