GNR detém seis pessoas e apreende mais de 1.500 doses de estupefaciente

Seis pessoas foram detidas no Porto, durante o fim de semana, pela Guarda Nacional Republicana (GNR), que apreendeu, no âmbito da mesma operação, mais de 1.500 doses de estupefaciente.

Em comunicado, a autoridade informa que, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Amarante do Comando Territorial do Porto, nos dias 11 e 12 de dezembro deteve no distrito do Porto, por tráfico de estupefaciente, cinco hmens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 20 e os 53 anos.

A GNR informa que, "no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, no distrito do Porto, que teve a duração de cerca de um ano", foram realizadas diversas diligências policias que culminaram na identificação dos suspeitos.

"Durante a ação policial foi dado cumprimento a 13 mandados de busca, sete domiciliárias, cinco em veículos e uma em estabelecimento de restauração e bebidas", lê-se na mesma nota.

No âmbito desta operação, foi possível apreender 645 doses de MDMA, 510 doses de haxixe, 342 doses de canábis, 15 doses de cocaína, três veículos, 2.525 euros em dinheiro, oito telemóveis, cinco balanças de precisão e vários utensílios utilizados para corte e doseamento do produto estupefaciente.

Os detidos foram constituídos arguidos e serão presentes esta segunda-feira ao Tribunal Judicial de Penafiel, para aplicação das medidas de coação.