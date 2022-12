Madeira. Autoridades procuram turista britânico que desapareceu

Um turista britânico com cerca de 50 anos está desaparecido na ilha da Madeira desde a tarde de domingo.

De acordo com fonte da Polícia Marítima em declarações ao Notícias ao Minuto, o alerta para o desaparecimento foi dado pelas 18h00 de ontem, pela companheira do homem. O turista estaria, no concelho da Calheta, a fazer um "passeio entre a Fajã do Mar e a Madalena do Mar".

Estão a participar nas buscas, além da Polícia Marítima, uma equipa de resgate da PSP e elementos dos Bombeiros Voluntários da Calheta.

Só no último ano e meio desapareceram sem nunca mais serem encontrados três turistas na ilha da Madeira: O polaco Michael Kozek e o francês Benoit Way, ambos de 35 anos, e o alemão Jascha Hardenberg, de 28.