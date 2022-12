Reino Unido. Três crianças morreram após caírem dentro de lago gelado

Três crianças, com idades entre os oito e os 11 anos, morreram, no fim de semana, após terem caído dentro de um lago gelado no centro da Inglaterra, informaram esta segunda às autoridades britânicas.

Os meninos, de 11, 10 e 8 anos e um quarto menino de 6 anos, foram retirados, no domingo, do lago em Solihull, em paragem cardiorrespiratória, tendo sido levados para o hospital. A mais nova permanece em estado grave.

"Infelizmente, eles não puderam ser reanimados e os nossos pensamentos estão com as suas famílias e amigos neste momento profundamente devastador", disse a polícia de West Midlands, em comunicado.

“As buscas no lago continuam para determinarmos exatamente o que aconteceu e se mais alguém caiu à água.”