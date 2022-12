Câmara de Lisboa cria equipa para avaliar prejuízos do mau tempo

A Câmara Municipal de Lisboa criou uma equipa de missão para avaliar os danos provocados pelo mau tempo através de "mecanismos céleres e ágeis de contabilização dos prejuízos", que se verificam em todas as 24 freguesias da cidade.

"Nos dias 7 e 8 de dezembro de 2022 e na sequência da ocorrência de um evento meteorológico extremo, verificaram-se danos significativos em todas as freguesias do concelho de Lisboa", pode ler-se no despacho do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), a que a agência Lusa teve hoje acesso.

A avaliação dos prejuízos deve ter em conta os danos sofridos nas infraestruturas e equipamentos municipais e das freguesias, estragos em habitações - quer em termos estruturais, quer ao nível dos bens e pertences dos lesados (recheio) - e nos estabelecimentos de comércio e serviços, ao nível das instalações, do ativo imobilizado e dos 'stocks', refere ainda o mesmo documento.

A decisão de criar uma equipa para avaliar os danos do meu tempo foi anunciada na sexta-feira pela Câmara Municipal de Lisboa, após uma reunião entre Governo e 11 municípios da Área Metropolitana de Lisboa, convocados devido ao elevado número de ocorrências relacionadas com o mau tempo.

No final da reunião, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva havia dito que o Governo vai apoiar os municípios da Grande Lisboa afetados pelo mau tempo, sendo que para isso as autarquias devem fazer o levantamento dos prejuízos até, no máximo, 15 de janeiro.