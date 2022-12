França elimina Inglaterra e passa às meias-finais do Mundial

França e Inglaterra encontraram-se para decidir a última vaga das meias-finais do campeonato no mundo. Os gauleses venceram a seleção inglesa por 2-1. O marcador foi aberto logo ao minuto 17’ com golo de Tchouameni , e a França acabou a primeira parte em vantagem. A Inglaterra reagiu e reduziu na segunda parte com golo de penálti de Harry Kane ao minuto 54’, mas Olivier Giroud sentenciou a partida ao minuto 78’.

A Inglaterra ainda teve a oportunidade de empatar ao minuto 84’, mas Harry Kane já não conseguiu converter a grande penalidade.

O galo cantou e seguiu para a meia final do Mundial no Qatar, onde vai defrontar Marrocos, a surpresa da competição.