Marrocos histórico é a primeira seleção africana a chegar às meias-finais de um campeonato do mundo

A seleção marroquina venceu Portugal por 1-0 e passou às meias-finais do campeonato do mundo no Qatar, tornando-se na primeira seleção africana a conseguir este feito. Os marroquinos têm apresentado uma exibição única na competição, onde ainda não sofreram nenhum golo dos adversários. O único golo sofrido foi um auto golo de Nayef Aguerd no jogo com o Canadá.

Marrocos é a equipa sensação do Mundial, tem uma defesa sólida que não permite ser perfurada nem pelas maiores estrelas do futebol como Cristiano Ronaldo.

Depois de derrotar a Espanha nos oitavos de final, fez história ao conseguir passar pela primeira vez aos quartos de final, onde não abrandou e alcançou mais um feito histórico, a estreia nas meias finais de um campeonato do mundo, o que nenhuma seleção africana tinha ainda conseguido.