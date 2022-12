"Não me arrependo de ter deixado Cristiano Ronaldo no banco", Fernando Santos

Fernando Santos fez a conferência de imprensa depois da derrota com Marrocos, onde disse que o balneário está destroçado com a eliminação no Mundial, porque “estávamos convictos de que podíamos chegar à final”. O selecionador garantiu que não se arrepende de não ter colocado Cristiano Ronaldo no onze inicial e disse que CR7 entrou quando acharam que devia entrar, ao minuto 51'. O selecionador voltou a apostar em Gonçalo Ramos, mas desta vez o jovem jogador ficou em branco.

Questionado sobre a sua permanência no comando da Seleção Nacional. Fernando Santos assume que vai falar com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, depois de regressarem a Portugal.

Portugal não conseguiu passar às meias-finais do campeonato do mundo no Qatar.