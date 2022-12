Marrocos vence e Portugal abandona o Mundial

Portugal e Marrocos defrontaram-se para decidir a passagem às meias-finais do campeonato do mundo no estádio Al Thumama.

Marrocos venceu Portugal por 1-0, num jogo em que apesar de Portugal ter tido mais posse de bola e passes, não conseguiu chegar ao golo. A defesa da seleção marroquina criou uma muralha e não cedeu.

O golo de Marrocos foi marcado ainda na primeira parte ao minuto 42’, foi para o intervalo em vantagem. Esperava-se que Fernando Santos fizesse alterações na segunda parte do jogo e ao minuto 51’ entrou Cristiano Ronaldo que não foi titular no segundo jogo consecutivo do Mundial, mas nem a entrada do capitão ajudou a escapar ao desaire da seleção da quinas.

Portugal fica pelo caminho e abandona o Mundial no Qatar.