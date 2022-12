Jornalista norte-americano morre no Qatar durante cobertura de jogo

Grant Wahl, um jornalista norte-americano, morreu no Qatar enquanto fazia a cobertura do jogo Argentina-Países Baixos.

O jornalista de 48 caiu inanimado no local destinado à imprensa do estádio e foi levado para o hospital Hamad General, onde foi confirmado o óbito. Não se conhecem as circunstâncias da morte, mas o irmão, que publicou um vídeo no Instagram, acredita que Wahl foi assassinado.

Absolutely bone chilling stuff



Soccer journalist Grant Wahl who was kicked out of a stadium in QATAR for this shirt has reportedly collapsed and passed away during the Argentina game today



His brother says on Instagram that Grant was fully healthy & believes there’s foul play pic.twitter.com/t47C2XfuVl — JACK SETTLEMAN (@jacksettleman) December 10, 2022

O norte-americano tentou entrar no passado mês de novembro num estádio do Mundial com uma camisola arco-íris, em solidariedade à comunidade LGBTQI+, mas acabou por ser detido pelas forças de segurança do estádio Ahmad bin Ali antes do jogo entre EUA e País de Gales.

Eric Wahl revelou a sua homossexualidade e terá sido alvo de ameaças de morte.

A homossexualidade é ilegal no Qatar.