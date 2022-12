Bombeiros chamados a escoar garagem de Costa

por Felícia Cabrita e Maria Moreira Rato

A garagem da residência privada do primeiro-ministro, António Costa, na Rua Emília das Neves, em Benfica, também ficou inundada pelas cheias que assolaram a região de Lisboa na última quarta-feira. A informação foi confirmada por uma fonte oficial ao Nascer do SOL.

Numa gravação que circulou nas redes sociais, um dos bombeiros acusava Costa de ter desmobilizado material do Regimento de Sapadores Bombeiros numa altura em que a cidade estava a braços com inúmeros problemas de inundações.

"Sou bombeiro profissional no RSB [Regimento de Sapadores Bombeiros] em Lisboa há mais de uma década e estou aqui na rua Emília das Neves, onde temos informações de que o nosso primeiro-ministro desmobilizou material do RSB para fazer esgotamento de águas ao prédio do qual António Costa é dono", ouve-se nos primeiros segundos. "Acho que isto é uma vergonha, é vergonhoso o que está a acontecer, Lisboa inteira aflita, nós temos loja sim, loja sim inundada e o nosso primeiro-ministro dá ordens ou as ordens foram dadas para que o prédio do primeiro-ministro tivesse prioridade sobre todas as pessoas e todos os cidadãos de Lisboa".

"Acho que é uma vergonha, devia chegar aos ouvidos de qualquer outro partido, principalmente do Chega, e isto tinha de estar a ser passado nas televisões porque mais uma vez é a prepotência de um primeiro-ministro. Impensável o que está a acontecer, isto revolta-me imenso", diz o profissional. "Toda a gente está aflita, Lisboa inteira está aflita, são prejuízos de milhões e o nosso primeiro-ministro quer o seu prédio e as suas garagens com a água esgotada quando podia muito bem pagar a uma empresa privada para fazer o esgotamento", afirma com revolta.

"Retira material do RSB para que a sua garagem seja esgotada. Quem puder fazer alguma coisa e quem puder enviar este áudio, eu vou enviar também a foto do prédio, se conseguirem realmente confirmar que este prédio, que o dono do prédio é o António Costa, por favor quem puder faça alguma coisa e partilhem isto com todas as pessoas que conhecem", salienta.

Importa lembrar que Benfica, a par de Algés e de Alcântara, foi uma das zonas mais afetadas pela intempérie.

O Nascer do SOL contactou o gabinete do primeiro-ministro mas, até à manhã deste sábado, não obteve qualquer resposta.

Notícia atualizada às 10h38 de 10 de dezembro de 2022