Argentina derrota Países Baixos e está nas meias-finais

Foi até ao último momento: com muito suor e stress, gritos e exaltação, a Argentina derrotou, esta sexta-feira, os Países Baixos nos penáltis, por 4-3, chegando assim às meias-finais do Mundial de Futebol, no Qatar.

A Argentina adiantou-se no marcador logo aos 35 minutos, com uma jogada de Lionel Messi. O segundo golo da seleção surgiu já na segunda parte, aos 73 minutos.

Ao revirar o rumo da partida, os Países Baixos reduziram a desvantagem, aos 83 minutos, com um golo de Wout Weghorst. O avançado neerlandês n ficou por aqui e aproveitou um cruzamento de Steven Berghuis para fazer o 2-1.

Aos 90+11 minutos, aconteceu um dos momentos mais incríveis deste Mundial até agora: os neerlandeses chegaram ao empate com mais um golo de Wout Weghorst. O avançado finalizou da melhor maneira uma jogada estudada a partir de um livre e “forçou” o prolongamento.

No desempate a Argentina levou a melhor e venceu por 4-3.