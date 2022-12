IPMA coloca grupos Central e Oriental nos Açores sob aviso laranja

O mau tempo continua em Portugal Continental e agora chega às ilhas, avança a agência Lusa. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou o alerta nos Açores para laranja, devido às previsões de chuva forte entre sexta-feira e sábado.

O IPMA já tinha emitido aviso amarelo para aos grupos central e oriental por causa da chuva forte acompanhada de trovoada, mas a situação agrava-se hoje e amanhã.

No grupo central, o alerta vigora a partir das 21h de hoje até às 06h de sábado. As ilhas do grupo vão ainda estar em alerta laranja por causa da agitação marítima entre as 18h de sábado e as 06h de domingo.

Relativamente ao grupo oriental, estará com aviso laranja, devido à chuva forte e o alerta estará em vigor entre a 00h e as 06h de sábado. A precipitação poderá vir acompanhada de trovoada e agitação marítima. As ilhas de São Miguel e Santa Maria estarão sob aviso amarelo no sábado e início de domingo.

Flores e Corvo, com aviso amarelo, por causa da chuva forte, com possibilidade de trovoada, entre as 15h de hoje e as 09h de sábado, de acordo com o IPMA.