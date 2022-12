PJ detém homem que abusava sexualmente de enteado de cinco anos

A Polícia Judiciária deteve um homem, suspeito de, por várias vezes, ter abusado sexualmente de um filho da companheira, com cinco anos de idade, em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro.

Os abusos sexuais, segundo as autoridades, terão ocorrido “em contexto de violência doméstica com os restantes membros da família, quando o detido coabitava com a vítima, tendo apenas agora sido revelados pela criança”.

O detido, de 33 anos, foi presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de obrigação de apresentações trissemanais, proibição de contactos com todos os membros da família controlada por meios eletrónicos, bem como proibição de frequência de vários locais.