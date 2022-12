Fernando Santos: "Deixem o Ronaldo em paz, ele não merece"

Portugal joga este sábado com Marrocos para decidir a passagem às meias-finais do campeonato do mundo e o selecionador nacional, Fernando Santos, fez a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo, que contou também com a presença de João Félix.

Fernando Santos esclareceu as polémicas em torno da ausência de titularidade de Cristiano Ronaldo e confirmou que de facto teve uma conversa com CR7, mas não nos contornos que têm sido falados na comunicação social. O selecionador afirmou que conversou com o capitão no dia do jogo com a Suíça depois do almoço, onde explicou ao jogador as razões pelas quais não estaria no onze inicial. O treinador explicou a Ronaldo que estaria a contar com a sua presença na segunda parte para resolver o jogo.

“O Cristiano não ficou muito satisfeito, é normal”, confidenciou, salientando que foi uma conversa “perfeitamente tranquila”.

O selecionador garantiu que nunca nenhum jogador quis abandonar a seleção, ao contrário do que foi dito, o capitão nunca ameaçou deixar a seleção.

Fernando Santos lembrou que CR7 deu o exemplo no jogo frente à Suíça, saindo com os jogadores para o aquecimento, festejou os golos dele e agradeceu ao público, por isso pediu “Deixem o Ronaldo em paz, ele não merece”.

Quanto ao onze inicial que será apresentado amanhã, o treinador não o revelou, mas sublinhou que acredita que Portugal vai vencer.

João Félix foi o jogador que esteve presente na conferência de imprensa, não quis falar sobre o Atlético de Madrid, preferiu manter o foco na seleção e “chutou” a decisão do seu futuro para depois do campeonato do mundo.

Félix disse ainda que a identidade da equipa é igual com ou sem Ronaldo e que quando CR7 joga “Ele dá-nos umas coisas quando está no campo, quando não está, os outros jogadores dão outras coisas. Mas não é por ele estar que vamos jogar melhor ou pior".