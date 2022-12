Combustíveis voltam a descer na próxima semana

Depois do corte no desconto que estava a ser aplicado no Imposto sobre Petrolíferos (ISP) e do aumento do preço dos combustíveis esta semana, a CNN Portugal avança que o preço dos combustíveis vai ter uma descida acentuada na próxima semana, com o preço da gasolina a cair em média sete cêntimos por litro e o gasóleo a descer 9 cêntimos e meio por litro.

Contudo, esta redução dos valores pode não ser assim tão grande, caso o Governo decida recuar novamente no valor do ISP, como na semana anterior.