Em Setúbal o acesso à saúde não é para todos

O Serviço Nacional de Saúde há muito que adoeceu e não se prevê que possa recuperar, antes pelo contrário, está cada vez mais doente.

Temos vindo a assistir com frequência ao encerramento de serviços de urgência pelo país fora, a pedidos de demissão de vários chefes de serviço de diferentes hospitais, urgências com 16h de espera, doentes atendidos em corredores, um caos sem fim.

Desculpas e mais desculpas. Ora são as férias dos profissionais de saúde que impedem o bom funcionamento dos serviços, ora são as doenças que chegam mais cedo do que o previsto. E neste verão chegámos ao cúmulo de a Direção Geral de Saúde apelar aos portugueses para procurarem não adoecer em agosto.

Setúbal infelizmente é um exemplo claro daquilo em que se transformou o SNS – um verdadeiro caos. O problema nada tem haver com os profissionais de saúde, antes pelo contrário. Se não fosse a entrega e dedicação destes profissionais, que se sacrificam em prol dos utentes, provavelmente a dimensão do problema seria ainda maior.

O Distrito de Setúbal é servido pelo Centro Hospitalar de Setúbal (CHS), que abrange a população dos concelhos de Setúbal, Palmela, Sesimbra e dá ainda resposta a um número significativo de utentes oriundos de concelhos do Litoral Alentejano – são cerca de 250 mil utentes.

Nos últimos meses temos assistido a constrangimentos cada vez mais frequentes, quer no serviço de urgência geral, quer no serviço de urgência pediátrica. O serviço de urgência pediátrica tem estado encerrado por falta de recursos humanos com frequência, a última vez tinha acontecido em novembro. O serviço de urgência pediátrica voltou a encerrar, mas pelo período de uma semana – reabre dia 12. Durante este período todas as crianças dos concelhos de Setúbal, Palmela e Sesimbra não têm acesso ao serviço de urgência pediátrica da sua área de residência. Num país que se diz desenvolvimento, como é que é possível? Ninguém se incomoda com isto? Parece que não, aliás o Governo parece incomodar-se cada vez menos com os problemas dos portugueses.

As crianças residentes na área de abrangência do CHS terão de percorrer cerca de 40 km até ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, que também este se viu obrigado a desviar utentes, o que significa que muitas destas crianças terão de ir para Lisboa. E os pais que não têm forma de se deslocar com os seus filhos? Como fazem? Recorrem aos cuidados de saúde primários? Onde conseguem agendar uma consulta para janeiro? Ou vão às 4h da manhã para a porta de um centro de saúde tentar a sua sorte numa consulta do dia? O que está a acontecer neste momento em Setúbal é que as pessoas, principalmente, as crianças estão privadas do acesso à saúde, é a degradação do SNS.

O PS assume que os problemas estruturais estão identificados e em processo de resolução, mas a verdade é que ouvimos estes argumentos há anos e nada foi feito. O que se vive no CHS não é o reflexo de situações temporárias, nem do agravamento fora de tempo das doenças respiratórias. É antes o resultado de 7 anos de políticas erradas.

Há muito que o CHS enfrenta problemas graves que impedem o seu bom desempenho, o financiamento e as instalações são desadequados e há um problema gravíssimo de carência de profissionais de saúde, principalmente de médicos, que na sua maioria têm mais de 55 anos, mas o PS o que fez neste caso, foi exatamente o mesmo que tem feito em todos os setores do país – pouco mais do que nada.

Os problemas sentidos neste hospital distrital não se restringem aos constrangimentos do serviço de urgência geral, do bloco de partos ou do serviço de urgência pediátrica, infelizmente os problemas vão mais além e preencheriam muitas folhas.

Ora atentemos neste exemplo, uma consulta de pediatria programada no CHS para as 9h15. Define a Ordem dos Médicos que o tempo médio de consulta em Pediatria varia entre os 30 e os 45 minutos se for uma primeira consulta, se for uma consulta subsequente varia entre os 20 e os 30 minutos. Esta semana realizaram-se consultas de Pediatria, primeira consulta num intervalo de tempo de 15 minutos, mais grave, estavam agendados dois utentes em simultâneo para o mesmo período de consulta, o que significa que a consulta agendada para as 9h15 aconteceu às 10h15 – uma hora de espera em consulta programada.

É assim que o Governo quer fazer face a listas de espera? Quem é o profissional de saúde que consegue prestar um serviço de qualidade nestas condições? É assim que queremos tratar as nossas crianças?

Nestes 7 anos de governação socialista tivemos três Ministros da Saúde e nenhum deles conseguiu resolver o problema do SNS, antes pelo contrário, os serviços de saúde por todo o país deterioraram-se. O problema não está nas pessoas com responsabilidades governativas nesta área, mas sim na ação política.

Terminamos com um exemplo bastante esclarecedor, poderíamos dar outros, o PS por preconceito ideológico abandonou as parcerias público-privadas neste setor que na esmagadora maioria dos casos funcionava bem, veja-se a título de exemplo, os casos do Hospital de Vila Franca de Xira e do Hospital de Braga – esta posição do Governo só prejudicou os utentes.

Se perguntarmos aos portugueses se a gestão hospitalar deve ser pública, privada ou público-privada, a resposta da esmagadora maioria será que lhes é indiferente, pois, o que verdadeiramente interessa é que tenham um serviço de saúde de qualidade e tendencialmente gratuito, aberto 24h/por dia, todos os dias do ano e que não tenham de percorrer quilómetros para ter assistência.